Российского хоккеиста признали третьей звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает ТАСС.

Кузнецов в матче против «Питтсбург Пингвинз» забросил шайбу и отметился двумя результативными передачами. Столичная команда победила со счетом 6:3.

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Первой звездой стал нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, набравший три (2+1) очка в матче с «Нэшвилл Предаторз» (6:2, 3-2 в серии).

Вторая звезда — форвард «Вашингтона» Якуб Врана, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Питтсбургом» (6:3, 3-2 в серии).