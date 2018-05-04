Авербух прокомментировал уход Медведевой от Тутберидзе

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух дал комментарий относительно решения фигуристки Евгении Медведевой прекратить сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, передает ТАСС.

«Я в данной ситуации сопереживаю, хочу поддержать Женю и Этери, они много сделали друг для друга. Этот тандем был близок долгие годы, уверен, что в сердце Жени должна быть только благодарность тренеру. Уверен, так и есть», — заявил он.

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Также Авербух отметил, что для Тутберидзе уход ученицы будет сложным.

«Спорт жесток, эмоции улягутся, и они всегда будут говорить друг о друге с теплотой», — заключил фигурист.

18-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, а также двукратной чемпионкой мира.

Ранее сообщалось, что названо имя нового тренера Медведевой.