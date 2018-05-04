Малкин повторил рекорд по победным голам в Кубке Стэнли
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1) повторил рекорд по победным голам в Кубке Стэнли. Об этом сообщает «Советский спорт».
Малкин оформил 12 победных голов, что позволило ему выйти на второе место по количеству победных шайб, а также обойти Марио Лемье, на счету которого 11 голов.
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Опережает россиянина только Яромир Ягр с 14 голами.
Ранее Малкин был признан третьей звездой четвертого матча серии с «Вашингтон Кэпиталз».