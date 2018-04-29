Чемпион «Формулы-1» назвал российского гонщика «глупым парнем»

Двукратный чемпионом мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1», испанец Фернандо Алонсо, который ныне выступает за команду «Макларен», жестко раскритиковал российского пилота Сергея Сироткина за столкновение с Нико Хюлькинбергом из «Уильямса» во время Гран-при Азрабайджана, сообщает «Советский спорт».

«Какой глупый парень. Он сам закрыл путь. Я не понимаю. Невероятно. Осторожно прошел два поворота, чтобы в него врезались. Идиотизм», — заявил Алонсо.

Ранее сообщалось, что Сироткин сошел с дистанции на первом круге и стал последним в генеральной классификации гонки. Победил британец Льюис Хэмилтон, который выступает за «Мерседес».