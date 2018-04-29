ЦСКА в Санкт-Петербурге поддержат четыре тысячи болельщиков

Московский ЦСКА поддержат около четырех тысяч болельщиков во время гостевой встречи 28-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с петербургским «Зенитом». Об этом сообщил руководитель отдела клуба по работе с болельщиками Иван Уланов, передает ТАСС.

«Мы реализовали четыре тысяч билетов из выделенной нам квоты. В гостевых кассах билеты продаваться не будут, поэтому эта цифра является окончательной», — сказал Уланов.

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В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, набрав 51 очко. «Зенит» с 49 очками идет четвертым.

Встреча состоится 29 апреля в Санкт-Петербурге. Начало матча в 16:30 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию поединка «Зенита» и ЦСКА.