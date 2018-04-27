Карелин прокомментировал заявления Родченкова цитатой Марка Твена

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Депутат Государственной думы, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин прокомментировал новость о том, что бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) не смог подтвердить часть своих утверждений о системе допинга в России. Слова депутата приводит «РИА Новости».

«Все было и так очевидно. У Родченкова полно нестыковок, искажений и просто грязных инсинуаций. К нему сейчас подходит цитата из Марка Твена: «Чем больше врешь, тем больше нужно запоминать». У него не было никаких задокументированных доказательств. Был только воображаемый «Дюшес», — сказал Карелин.

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Также он отметил, что российская сторона должна отстаивать честь российских спортсменов на международной арене.

«Сейчас мы обязаны сосредоточится на этом — собрать все примеры вранья Родченкова и на основании этого возвращать положенное нам место в системе олимпийских ценностей», — заявил Карелин.

Ранее сообщалось, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пообещала обратится в европейские суды после новых слов Родченкова.