Определились все пары четвертьфинала Кубка Стэнли

«Бостон Брюинз» на своем льду добился победы над «Торонто Мэйпл Лифс» в решающем седьмом матче четвертьфинала Восточной конференции НХЛ со счетом 7:4, сообщает «Советский спорт».

Таким образом, определились все участники полуфиналов Восточной и Западной конференций розыгрыша Кубка Стэнли.

В Востоке «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Бостон Брюинз», а «Вашингтон Кэпиталз» попробует свои силы против «Питтсбург Пингвинз».

В Западной конференции дебютант турнира «Вегас Голден Найтс» сыграет против «Сан-Хосе Шаркс», а соперником «Нэшвилл Предаторз» стал «Виннипег Джетс».

Первые матчи раунда состоятся 27 апреля.

Eight remain for the one and only #StanleyCup.



The Second Round begins tomorrow! pic.twitter.com/KYBV9KjJEJ