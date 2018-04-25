Сборная Испании приедет на базу ЧМ-2018 в Краснодар 7 июня

Сборная Испании по футболу приедет в Краснодар для расположения на базе чемпионата мира по футболу 7 июня. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы городской администрации, «фурия роха» разместится на базе академии «Краснодара».

«Завершается разработка схемы маршрутов движения команды, двуязычной схемы навигации — мест расположения достопримечательностей в центре города, знаков дорожного движения с указанием стадиона ФК «Краснодар», указателей на остановках общественного транспорта», — говорится в сообщении.

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На маршрутах движения команды будет установлена одна тысяча специальных вывесок с флагами Испании и России, а также композитных изображений с символикой чемпионата.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На спортивных базах в Краснодарском крае будут жить шесть сборных: Испания (в Краснодаре), Бразилия и Польша (в Сочи), Дания (в Анапе), Исландия и Швеция (в Геленджике).