«Вегас» с победы начал серию с «Кингз» в Кубке Стэнли

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в первом матче четвертьфинальной серии Западной конференции НХЛ в рамках Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает ТАСС.

Единственную шайбу хозяев на четвертое минуте встречи провел защитник калифорнийской команды Ши Теодор.

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Голкипер победившей команды Марк-Андре Флери оформил шат-аут, отразив все 30 бросков по своим воротам. После матча хоккеист был признан лучшим игроком поединка.

Эта победа стала для «Вегаса» первой в истории в рамках Кубка Стэнли.

Следующий матч пройдет в ночь на 15 апреля на арене «Голден Найтс».

Хоккей. НХЛ — плей-офф. 1/4 финала. Запад. 1-й матч

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

1:0 — Теодор (Носек) — 03:23 (5x5)