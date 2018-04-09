«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби чемпионата России по футболу

ЦСКА на домашнем поле уступил «Динамо» со счетом 1:2 в московском дерби в 25-м туре чемпионата России. Об этом сообщает «Советский спорт».

На 11-й минуте полузащитник «Динамо» Александр Ташаев открыл счет в матче, затем оформив дубль. В составе ЦСКА единственный гол на 60-й минуте удалось забить нападающему Федору Чалову.

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Россия — Премьер-Лига. 25-й тур

ЦСКА (Москва) — Динамо М (Москва) — 1 : 2

Голы: 0:1 – Ташаев – 11, 0:2 – Ташаев – 49, 1:2 – Чалов – 60



«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.