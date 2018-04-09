Чемпион UFC Нурмагомедов заявил о поддержке Роналду во время подготовки к бою

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что общался с футболистом мадридского «Реала» Криштиану Роналду во время подготовки к бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«С Криштиану общались и до боя, и после боя. Сначала спрашивал: «А бой вообще будет?» В пятницу у меня еще не было соперника, и каждый час соперники менялись. Роналду желал удачи. А после боя написал: «Рад, что именно ты чемпион», — заявил Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что россиянин Нурмагомедов является самым доминирующим бойцом в истории организации.