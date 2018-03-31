Посольство России обратилось к болельщикам ЦСКА перед поездкой в Лондон

Посольство России в Великобритании обратилось с предупреждением к болельщикам, которые намерены отправиться в Лондон на матч Лиги Европы «Арсенал» — ЦСКА, сообщает ТАСС.

«В условиях проводимой в Великобритании антироссийской кампании, ведущей к росту русофобских настроений, призываем при посещении Соединенного Королевства проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, в том числе на стадионе», — говорится в заявлении посольства.

Также болельщикам посоветовали следить за своими вещами и деньгами, а также воздержаться от употребления алкоголя.