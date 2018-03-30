Игрок сборной России Рауш: к ЧМ-2018 будем полностью готовы

Защитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Константин Рауш выразил уверенность в том, что российская команда подойдет к старту чемпионата мира 2018 года в оптимальной форме.

«Это наша работа, мы продолжаем подготовку. Уверен, к чемпионату мы будем полностью готовы», — цитирует Рауша газета «Известия».

Ранее сборная России провела два контрольных матча с командами Бразилии и Франции и оба проиграла: со счетом 0:3 и 1:3 соответственно.