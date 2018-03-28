Сборная Аргентины без Месси пропустила шесть мячей от Испании
Сборная Испании разгромила национальную команду Аргентины в контрольном матче, который состоялся в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 6:1, сообщает ТАСС.
В составе «красной фурии» хет-трик оформил Иско, еще по одному мячу забили Диего Коста, Тьяго Алькантара и Яго Аспас.
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У аргентинцев единственным голом отметился Николас Отаменди.
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси не принимал участия в матче из-за небольшого повреждения.
Товарищеские матчи (сборные)
Испания — Аргентина — 6:1
Голы: 1:0 — Коста — 12, 2:0 — Иско — 27, 2:1 — Отаменди — 39, 3:1 — Иско — 52, 4:1 — Алькантара — 55, 5:1 — Аспас — 73, 6:1 — Иско — 74