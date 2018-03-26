Дисквалифицированный за сальто с соперника боец объяснил свой поступок

Американский боец тяжеловес Дрю Чэтмен объяснил, что заставило его проявить неспортивное поведение по отношению к нокаутированному сопернику Ирвинсу Айале во время поединка под эгидой Legacy Fighting Alliance. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Это произошло слишком быстро, так что я просто поддался инстинктам. Как только Айала упал на пол, я не мог поверить в то, что это произошло так быстро. Моей естественной реакцией было забраться на него» — приводит слова Чэтмена MMA Fighting.

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Он отметил, что всегда празднует свои победы акробатическими трюками.

Ранее сообщалось, что Чэтмена дисквалифицировали за сальто с нокаутированного соперника.