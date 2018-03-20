Совет Федерации объяснил отсутствие зарубежных паралимпийцев на альтернативных стартах

Член Совета Федерации России, президент Олимпийского совета Югры Эдуард Исаков рассказал, почему никто из зарубежных паралимпийцев не примет участия в альтернативных соревнованиях для не допущенных до Паралимпийских игр в Пхенчхане.

«Во-первых, сроки проведения альтернативных соревнований очень приближены к срокам проведения Паралимпиады, — цитирует Исакова газета «Известия». — То есть с момента закрытия Игр в Пхенчхане прошло меньше недели. Возможно, стоило провести их чуть позже»,

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«Во-вторых, национальные паралимпийские комитеты, скорее всего, напуганы и опасаются принимать участие в наших соревнованиях», — сказал Исаков.

Альтернативные соревнования пройдут с 20 по 30 марта в Подмосковье.

Ранее Исаков назвал количество атлhttps://www.gazeta.ru/sport/news/2018/03/20/n_11306671.shtmlетов, которые примут участие в альтернативных соревнованиях.