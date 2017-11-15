Травмированный голкипер сборной России рассказал о своем состоянии
Голкипер сборной России Андрей Лунев сообщил, что с ним все в порядке и поблагодарил болельщиков за поддержку. Слова футболиста приводит официальный твиттер сборной России.
«Не волнуйтесь, со мной все нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!», — сказал Лунев.
Ранее стало известно, что Лунев в матче сборных России и Испании получил травму головы.
Андрей Лунёв: "Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!" pic.twitter.com/g64FfDQdfB— Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2017 г.