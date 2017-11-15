Травмированный голкипер сборной России рассказал о своем состоянии

Голкипер сборной России Андрей Лунев сообщил, что с ним все в порядке и поблагодарил болельщиков за поддержку. Слова футболиста приводит официальный твиттер сборной России.

«Не волнуйтесь, со мной все нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!», — сказал Лунев.

Ранее стало известно, что Лунев в матче сборных России и Испании получил травму головы.