В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Ванкувер Кэнакс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
НХЛ - регулярный чемпионат.
Матч не начался
11 февраля 21:30
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
0 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер, Канада
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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21:20
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в рамках которого «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Ванкувер Кэнакс».