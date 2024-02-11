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Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» — «Ванкувер Кэнакс». ОНЛАЙН

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Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/Reuters
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Ванкувер Кэнакс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
НХЛ - регулярный чемпионат.
Матч не начался
11 февраля 21:30
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
0 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер, Канада
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
21:20

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в рамках которого «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Ванкувер Кэнакс».

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