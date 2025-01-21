Спорт
Выйти из кризиса: «Монако» Головина принимает команду экс-тренера «Спартака». LIVE
В очередном матче седьмого тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» принимает бирмингемскую «Астон Виллу». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
Матч не начался
21 января 20:45
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Стадион «Луи II», Монако, Монако
20:30
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В очередном матче седьмого тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» принимает бирмингемскую «Астон Виллу».