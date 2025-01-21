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Футбол. Лига чемпионов. «Монако» — «Астон Вилла». ОНЛАЙН

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Manon Cruz/REUTERS
В очередном матче седьмого тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» принимает бирмингемскую «Астон Виллу». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
Матч не начался
21 января 20:45
Монако
Монако, Монако
0 : 0
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Стадион «Луи II», Монако, Монако
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
20:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В очередном матче седьмого тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» принимает бирмингемскую «Астон Виллу».

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