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Спорт

За первой победой на чемпионате мира: Франция бьется с Казахстаном. LIVE

Чемпионат мира — 2022. Группа А. 2-й тур. Франция — Казахстан. ОНЛАЙН

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Global Look Press
На чемпионате мира по хоккею — 2022 сборные Франции и Казахстана встречаются в рамках группового этапа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
ЧМ-2022. Группа A
1-й период
15 мая 16:20
Франция
0 : 1
Казахстан
Стадион «Ледовый дворец», Хельсинки
Главный судья: Робин Шир  (Доброславице, Чехия), Петер Стано  (Трнава, Словакия)
1-й период

5"

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'6

Проверили судьи момент взятия ворот на видео и подтвердили — гол засчитан!

'6

ГООООООООООООЛ! Быстро в контратаку рванула сборная Казахстана, быстро прошла среднюю зону, и Михайлис отдал передачу на Орехова, от которого шайба залетела в ворота.

'5

Борются хоккеисты, достаточно активная игра идет в борьбе.

'4

Чуть подсели французы, больше вынуждены обороняться. Несколько достаточно неплохих атак провели казахстанцы во главе с Бекетаевым.

'3

Пусть обменялись уже опасными моментами сборными, но пока такое чувство, что присматриваются к друг другу хоккеисты. Сразу бешенный темп игроки включать не стали.

'2

А вот теперь был шанс у Казахстана. Бекетаев возглавил атаку команды, прорвался и бросил по воротам — неплохой бросок в створ, голкипер забрал.

'1

Сразу же активно начинают французы. Довели дело до ворот Шутова, но вот на добивание сыграть не удалось.

'1

Поехали, начался матч!

16:20

А пока расскажем, что обе команды потерпели поражение на старте мирового первенства. Казахстан разгромно со счетом 1:0 проиграл Дании, а Франция со счетом 2:4 проиграла Словакии.

16:15

Матч начнется в 16.20 по московскому времени.

16:10

Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата мира по хоккею, где в рамках группового этапа встречаются сборные Франции и Казахстана.

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