На чужой территории: Хачанов сражается с американцем на «Мастерсе» в США. LIVE

Выигрывает гейм американский теннисист при помощи эйса. Но теперь можно в целом сказать, что игра пошла более-менее равная. 3:2 во втором сете.
С огромным трудом, но берет-таки гейм на своей подаче Карен! Первый гейм в игре, и счет во втором сете становится 1:1.
Гейм на своей подаче Бруксби снова выигрывает. И это уже седьмой победный розыгрыш. Подряд, да. 1:0 во втором сете.
И он этой возможностью пользуется! Выиграет Бруксби не только гейм, но и сет. В чистую разделал он Хачанова, хотя и назвать его игру чем-то особо выдающимся нельзя — быстрее удивляет количество брака от российского спортсмена.
15:40. Получилась редкая первая подача у Карена, но и та закончилась розыгрышем в пользу американского теннисиста. Два брейк-поинта у Дженсона.
Пятый гейм выигрывает Бруксби. Свою подачу он берет практически без проблем. 5:0 в первом сете.
Сейчас сложно сказать, что у Хачанова получается хоть что-то. Бруксби берет четвертый гейм, делает второй брейк. 4:0 в первом сете.
30:40. Великолепно сейчас Бруксби вытягивает Карена к сетке, а следующим ударом разводит его с мячом.
С брейком повел американец. Как-то совсем не заладилась игра у Карена на своей подаче. 2:0 в пользу Бруксби в первом сете.
15:40. В сетку срывает удар Карен. При этом стоит отметить, что совсем не идет у него первая подача.
Берет первый гейм на своей подаче американский теннисист после долгой перестрелки. 1:0 в первом сете.
40:15. Неплохая борьба завязывается, и заставляет Хачанов соперника ошибиться и сыграть в аут.