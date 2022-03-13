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На чужой территории: Хачанов сражается с американцем на «Мастерсе» в США. LIVE

Теннис. Индиан-Уэллс. «Мастерс». Карен Хачанов — Дженсон Бруксби. ОНЛАЙН

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В матче второго круга «Мастерса» в американском Индиан-Уэллс посеянный под 25-м номером россиянин Карен Хачанов играет с 43-й ракеткой мира Дженсоном Бруксби из США. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
07:12

15:15. Хороший прием.

07:11

15:0. Очередной затяжной розыгрыш приводит к тому, что Дженсон свой удар срывает в сетку.

07:09

Выигрывает гейм американский теннисист при помощи эйса. Но теперь можно в целом сказать, что игра пошла более-менее равная. 3:2 во втором сете.

07:08

40:30. У сетки завязывается борьба, и выигрывает ее Карен.

07:08

40:15. Подача помогает.

07:07

30:15. Снова сетка у Карена.

07:06

15:15. Мягко от сетки сыграл Дженсон.

07:05

0:15. Пользуется очередной ошибкой Бруксби Карен.

07:05

Эйсом забирает гейм Хачанов. Счет во втором сете равный — 2:2.

07:04

40:15. И еще одна ошибка американца. Больше он ошибаться стал.

07:04

30:15. Срывает удар на приеме Дженсон.

07:03

15:15. Аналогичная ошибка от американца.

07:02

0:15. В сетку бьет Хачанов после розыгрыша.

07:00

Бруксби забирает этот гейм. Не спокойно, но выигрывает. 2:1 во втором сете.

07:00

40:30. Подача помогает.

06:59

30:30. Эйс.

06:58

15:30. Длительная перестрелка завершается неудачей Дженсона — он мажет в сетку.

06:58

15:15. Прекрасный прием.

06:57

15:0. Подача помогает.

06:57

С огромным трудом, но берет-таки гейм на своей подаче Карен! Первый гейм в игре, и счет во втором сете становится 1:1.

06:56

Больше. Прекрасная игра в атаке.

06:55

Ровно. Мощнейший эйс.

06:55

Меньше. Очередная ошибка Карена.

06:54

Ровно. Высоко отправляет мяч Бруксби, заставляя Хачанова вернутся от сетки, но в итоге аут.

06:54

Меньше. Мяч улетает в аут.

06:53

40:40. Первое ровно у нас в матче.

06:52

30:40. Вынуждает Дженсон своими действиями соперника ошибаться.

06:52

30:30. Двойная ошибка. А так хорошо гейм начинался...

06:51

30:15. Все еще очень хорошо на приеме играет американец.

06:50

30:0. По длине ошибается Бруксби.

06:50

15:0. Подача помогает.

06:49

Гейм на своей подаче Бруксби снова выигрывает. И это уже седьмой победный розыгрыш. Подряд, да. 1:0 во втором сете.

06:48

40:15. Снова не успевает за ударом Дженсона Карен.

06:48

30:15. Свечой в небо пробивает Хачанов, но в итоге оказывается аут.

06:47

15:15. Правда, тут же ошибается сам Карен.

06:46

Второй сет! И сразу же берет очко на чужой подаче Карен, 0:15.

06:45

И он этой возможностью пользуется! Выиграет Бруксби не только гейм, но и сет. В чистую разделал он Хачанова, хотя и назвать его игру чем-то особо выдающимся нельзя — быстрее удивляет количество брака от российского спортсмена.

06:43

15:40. Получилась редкая первая подача у Карена, но и та закончилась розыгрышем в пользу американского теннисиста. Два брейк-поинта у Дженсона.

06:42

15:30. Очень хорош на приеме Бруксби.

06:41

15:15. Аналогичная ошибка от Дженсона.

06:40

0:15. После затяжного розыгрыша в сетку мажет удар Карен.

06:38

Пятый гейм выигрывает Бруксби. Свою подачу он берет практически без проблем. 5:0 в первом сете.

06:38

40:30. Прекрасный удар проходит у Карена, не успевает за ним соперник.

06:37

40:15. Двойная ошибка.

06:37

40:0. Прекрасная подача у американца.

06:36

30:0. Еще один неудачный выход к сетке от Карена.

06:36

15:0. Эйс.

06:35

Сейчас сложно сказать, что у Хачанова получается хоть что-то. Бруксби берет четвертый гейм, делает второй брейк. 4:0 в первом сете.

06:34

30:40. Великолепно сейчас Бруксби вытягивает Карена к сетке, а следующим ударом разводит его с мячом.

06:33

30:30. Впрочем, гейм сейчас — череда ошибок обоих теннисистов.

06:33

15:30. Снова ошибается Карен на своей подаче.

06:31

15:15. Очередной затяжной розыгрыш завершается в пользу Хачанова.

06:31

0:15. Прекрасно играет Дженсон на приеме.

06:29

Но следующей атакой забирает гейм себе практически без проблем Бруксби. 3:0 в первом сете.

06:28

40:15. В сетку срывает удар американец.

06:28

40:0. Прекрасным ударом забивает Бруксби, не было шансов у Хачанова его достать.

06:27

30:0. Подача помогает, не дотягивается до мяча Карен.

06:26

15:0. Снова в сетку срывает удар Карен.

06:26

С брейком повел американец. Как-то совсем не заладилась игра у Карена на своей подаче. 2:0 в пользу Бруксби в первом сете.

06:25

30:40. В аут по длине бьет американец.

06:24

15:40. В сетку срывает удар Карен. При этом стоит отметить, что совсем не идет у него первая подача.

06:22

15:30. Очередной длительный розыгрыш, и сильнее оказывается Дженсон.

06:22

15:15. Двойная ошибка у Карена.

06:21

15:0. Еще один долгий розыгрыш, ошибается Бруксби.

06:20

Берет первый гейм на своей подаче американский теннисист после долгой перестрелки. 1:0 в первом сете.

06:19

40:15. Неплохая борьба завязывается, и заставляет Хачанов соперника ошибиться и сыграть в аут.

06:19

40:0. И еще один аут от Карена.

06:18

30:0. Эйс.

06:18

15:0. В аут на приеме второй подаче играет Карен.

06:17

Поехали! На подаче Бруксби.

06:16

Окончена разминка. Считанные минуты остаются до начала матча.

06:10

Появляются теннисисты на корте, скоро начнется разминка.

06:05

Матч должен начаться около 06.10 по московскому времени.

06:00

В матче второго круга самого престижного из «Мастерсов», проходящего в американском Индиан-Уэллс, россиянин Карен Хачанов, посеянный под 25-м номером, сыграет с американцем Дженсоном Бруксби. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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