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Спорт

Биатлон без России: Норвегия выиграла последнюю эстафету сезона

Норвегия победила в эстафетной гонке этапа Кубка мира по биатлону

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На восьмом этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская эстафета. Российская команда была отстранена от участия по решению Международного союза биатлонистов (IBU). «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:50

Вот такой получилась эта эстафета. Сборная Норвегии обыграла всех в полумолодежном составе на фоне явного западения формы у выступавшей основной французской сборной, которая уступила серебро тоже выставившим лидеров шведам. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

17:43

Норвегия побеждает, Швеция становится второй, а Франция удерживает хотя бы бронзу, оставляя Германию без медали!

17:42

Самуэльссон в подъем убежал от соперников и возьмет серебро!

17:41

Чуть сократили отставание от Кристиансена преследователи, но до финиша всего 700 метров.

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17:39

Предпоследняя промежуточная отсечка: Кристиансен летит к победе, а вот отставший от него Фийон-Майе фактически дал уже достать себя Самуэльссону и Наврату. Франция вообще может без медали остаться.

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17:38

Положение топ-4, которая и распределит между собой медали.

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100%
17:37

Восьмой рубеж: Самуэльссон промахнулся двумя из трех первых выстрелов, Наврат вообще три смазал, есть промах и у Фийон-Майе, а вот Кристиансен сработал чисто и убежал первым! Дальше француз закрылся, а потом синхронно швед с немцем!

17:35

К восьмому рубежу бежит топ-4, вновь собираясь вместе. Рванули вроде сначала швед с норвежцем, но в итоге дали себя догнать. А вот австриец отстал уже больше чем на минуту.

17:32

Положение лидеров после семи огневых рубежей.

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17:30

Седьмой рубеж: промахнулся только Наврат из четверки. А Фийон-Майе все попал, но стрелял медленно. Поэтому у Самуэльссона и Кристиансена возник небольшой отрывчик.

17:28

Топ-4 так и катит вместе к своему первому рубежу. Никто никуда не рвется.

17:24

Итак, на последний этап убежали Фийон-Майе, Самуэльссон, Наврат и Кристиансен.

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17:22

Лагрейд, Понсилуома и Долль догнали Дестье, который не лучший этап в жизни проводит. Вчетвером на финиш этапа приходят лидеры.

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100%
17:19

Положение после шестого рубежа.

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17:18

Шестой рубеж: Дестье отработал чисто, а Лагрейд, работавший синхронно с ним, промазал пятым выстрелом.

17:16

Лагрейд почти догнал Дестье.

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17:14

Положение после пятого рубежа.

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17:12

Француз допустил два промаха и дал всем шанс, но и норвежец Лагрейд, и австриец Ляйтнер, и немец Долль допустили по промаху. Отставание сократилось почти вдвое, но оно все еще есть.

17:10

На первом отрезке дистанции отрывы, создавшиеся на момент передачи эстафеты сохранились.

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17:06

Симон Дестье уже отправился на дистанцию. Вторым передал эстафету Эдер, третьим Реес, а четвертым литовец Строля!

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17:05

Жаклен сначала ходом немного увеличил отрыв, но ближе к передаче эстафеты сбавил и дал немного подобраться к себе преследователям. Но преимущество Франции огромно.

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100%
17:02

Положение после четвертого рубежа.

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100%
17:00

Четвертый рубеж: один промах допускает Жаклен, но это не становится проблемой. Отрыв был солидным, а первыми, кто стреляют чисто, становятся швейцарец и литовец. У норвежца и шведа по два доппатрона, а Италия убежала на круг. Как и Словения со Словакией.

16:57

Просто несется по трассе Жаклен! Все отстают от француза.

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16:55

Положение после третьего рубежа.

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16:53

Третий рубеж: Жаклен стреляет быстрее всех и чисто. Точен и австриец, затем закрывает все пять без промахов норвежец. Швед и швейцарец по два доппатрона использовали.

16:51

Реес удерживает пока лидерство для сборной Германии, но его уже почти догнал пелотон во главе с французом Жакленом. Дальше австрией Эден, швед Нелин, норвежец Андерсент и швейцарец Ягер. Остальные больше 20 секунд уступают лидеру.

16:48

Лессер первым передал эстафету. Девять секунд выиграл у австрийца Коматца, а у шведа Фемлинга — 11. На четвертом месте прибежал норвежец Баккен.

16:46

Десятка лидеров на подходе к первой передаче эстафеты.

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16:45

Лессер удерживает лидерство, словак Сима второй за ним, а на третью и четвертую позиции поднялись бегущие вместе австриец и швед.

16:43

Положение после второго рубежа. Дорого штрафные круги обошлись Чехии.

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16:42

Второй рубеж: совсем иная картина, много промахов. Первым чисто закрывается Лессер, за немцем убегают словак, литовец, канадец и эстонец! А Словения с Италией убегают на штрафной круг. У Чехии — два.

16:40

Норвежец Баккен уже снова лидирует, вторым бежит за ним опять француз Гигонна, а на третье место вышел швед Фемлинг.

16:37

Положение после первого рубежа. Никто не ушел на штрафной круг, а три дополнительных патрона дорого обошлись казахстанской команде.

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16:36

Первый рубеж: идеальная погода на лежке, и все лидеры стреляют точно, но первым закрывает все пять мишеней и убегает лидером словенец Довзан.

16:32

Норвежец Баккен разогнался быстрее всех и с ходу возглавил пелотон. Но пока все бегут плотной группой.

16:30

Старт дан!

16:25

Сборная России больше не выступает на Кубке мира в этом сезоне, но соревнования продолжаются. Вот список фаворитов мужской эстафеты с составами.

Норвегия (№1): Сиверт Гутторм Баккен, Филип Андерсен, Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен. Франция (№2): Антонин Гигонна, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе. Германия (№3): Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат. Швеция (№5): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон. Австрия (№11): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Харальд Леммерер.

16:20

Гонка начнется в 16.30 мск.

16:15

На этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти проходит мужская эстафета. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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