Матч века в СИЗО: Мамаев возвращается в футбол. LIVE

Тем не менее игра будет очень похожа на настоящий футбольный матч. Мамаев сыграет в футболке со своей фамилией на спине, а после матча ему, возможно, даже разрешат выйти в «микст-зону» к прессе.

Защита Мамаева надеется, что после мероприятия футболисту наконец удастся пообщаться с представителями прессы.

«Насколько мы поняли, поступило большое количество заявок от СМИ — более ста. Журналисты будут допущены, чтобы зафиксировать это событие. Если следствие разрешит Мамаеву общаться с прессой, а мы надеемся, что разрешение будет, Павел сможет ответить на вопросы СМИ, но не по обстоятельству дела, а по проведению матча и о футболе», — сообщил адвокат игрока.