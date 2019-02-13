Матч века в СИЗО: Мамаев возвращается в футбол. LIVE

Курсы валют$ 66.83 (+0.34) 75.26 (+0.347)
Москва: -4°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур Боруссия Д
3:0
закончен
23:00
Аякс Реал Мадрид
1:2
закончен
Франция / Лига 1
21:00
Сент-ЭтьенСтрасбург
2:1
закончен
21:30
КанНант
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Металлург МгВитязь
4:1
закончен
17:00
ТракторСеверсталь
1:2 (Б)
закончен
19:00
ЛокомотивТорпедо
2:3 (ОТ)
закончен
19:30
Ак БарсЦСКА
2:3
закончен
19:30
СпартакСКА
0:2
закончен
19:30
Динамо МЙокерит
5:3
закончен
20:30
СлованДинамо Мн
3:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Питтсбург ПингвинзЭдмонтон Ойлерз
3:1
закончен
06:30
Анахайм ДаксВанкувер Кэнакс
1:0
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсМилуоки Бакс
97:106
закончен
03:00
Кливленд КавальерсБруклин Нетс
139:148
закончен
03:30
Торонто РэпторсВашингтон Уизардс
129:120
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
111:126
закончен
03:30
Бостон СелтиксДетройт Пистонс
118:110
закончен
04:00
Чикаго БуллзМемфис Гриззлиз
122:110
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзХьюстон Рокетс
121:111
закончен
04:30
Даллас МавериксМайами Хит
101:112
закончен
05:00
Денвер НаггетсСакраменто Кингз
120:118
закончен
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсГолден Стэйт Уорриорз
129:107
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсФиникс Санз
134:107
закончен
Лига Европы
20:55
Рапид В Интер М
не начался
20:55
Славия П Генк
не начался
20:55
Краснодар Байер
не начался
20:55
Ренн Бетис
не начался
20:55
Олимпиакос Динамо К
не начался
20:55
Лацио Севилья
не начался
20:55
БАТЭ Арсенал
не начался
20:55
Галатасарай Бенфика
не начался
23:00
Виктория Пльзень Динамо З
не начался
23:00
Брюгге Ред Булл Зальцбург
не начался
23:00
Цюрих Наполи
не начался
23:00
Мальмё Челси
не начался
23:00
Шахтёр Д Айнтрахт Ф
не начался
23:00
Селтик Валенсия
не начался
23:00
Спортинг Вильярреал
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралСалават Юлаев
3:0
1 период
12:30
АмурАвангард
0:0
1 период
16:30
БарысКуньлунь Ред Стар
не начался
19:00
НефтехимикСибирь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Флорида ПантерзКалгари Флэймз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзОттава Сенаторз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсКолорадо Эвеланш
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксВашингтон Кэпиталз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзВанкувер Кэнакс
не начался
Единая лига ВТБ
18:00
Автодор Калев
не начался
20:00
Зенит ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Атланта ХоуксНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
Хроника /
12:00
Онлайн-трансляция матча Мамаева в СИЗО
online
Франция / Лига 1
21:00
НимДижон
не начался
22:45
ЛионГенгам
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
АугсбургБавария
не начался
Италия / Серия А
22:30
ЮвентусФрозиноне
не начался
Испания / Примера
23:00
ЭйбарХетафе
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистАк Барс
не начался
19:00
ЛокомотивВитязь
не начался
19:30
СКАЙокерит
не начался
19:30
Динамо МХК Сочи
не начался
19:30
ЦСКАСлован
не начался
20:30
Динамо РДинамо Мн
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Баффало СэйбрзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзЭдмонтон Ойлерз
не начался
04:30
Миннесота УайлдНью-Джерси Дэвилз
не начался
06:00
Анахайм ДаксБостон Брюинз
не начался
Единая лига ВТБ
17:30
Парма ЦСКА
не начался
19:00
УНИКС Химки
не начался
20:00
Локомотив-Кубань Нижний Новгород
не начался
Матч века в СИЗО: Мамаев возвращается в футбол. LIVE

Онлайн-трансляция матча Мамаева в СИЗО

В «Бутырке» проходит футбольный матч, участие в котором принимает находящийся под арестом полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
12:55

Тем не менее игра будет очень похожа на настоящий футбольный матч. Мамаев сыграет в футболке со своей фамилией на спине, а после матча ему, возможно, даже разрешат выйти в «микст-зону» к прессе.

Защита Мамаева надеется, что после мероприятия футболисту наконец удастся пообщаться с представителями прессы.

«Насколько мы поняли, поступило большое количество заявок от СМИ — более ста. Журналисты будут допущены, чтобы зафиксировать это событие. Если следствие разрешит Мамаеву общаться с прессой, а мы надеемся, что разрешение будет, Павел сможет ответить на вопросы СМИ, но не по обстоятельству дела, а по проведению матча и о футболе», — сообщил адвокат игрока.

ва
РИА Новости
Игрок ФК "Краснодар" Павел Мамаев
12:45

В итоге встречу было решено провести без участия Кокорина. Мамаев же изначально отнесся к этой положительно. Тем более что его клуб «Краснодар» сразу после попадания игрока в СИЗО объявил, что расторгает с ним контракт, так что теперь футболист может не опасаться неодобрения тренера за игру в условиях изолятора.

Кстати, официально игру в СИЗО нельзя называть футбольным матчем.

«Это будет просто прогулка лиц, находящихся под стражей, с элементами физической активности и спорта. Некое мероприятие, которое матчем и назвать нельзя», — сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов Sport24.

Кокорин Мамаев
РИА Новости
Александр Кокорин и Павел Мамаев
12:35

Разговоры о матче ходили достаточно давно — еще с осени. Предполагалось, что футбольная встреча в СИЗО состоится под Новый год, однако тогда не были решены все вопросы по организации такого необычного мероприятия. К тому же предполагалось, что принять участие в матче может и Кокорин, однако его адвокат Татьяна Стукалова называла возможную игру «издевательской» и утверждала, что по контракту с «Зенитом» нападающий не имеет права выходить на поле при «несертифицированных условиях».

Кокорин
РИА Новости
Александр Кокорин
12:25

Изначально игроки были задержаны до 8 декабря, однако суд дважды продлевал им арест. Новый срок задержания Кокорина и Мамаева — до 8 апреля. Изначально причиной для продления пребывания футболистов в СИЗО являлось то, что следователи еще не закончили работу над изучением всех обстоятельств дела. Однако во второй раз срок увеличили из-за того, что всем сторонам необходимо ознакомиться с материалами дела и закончить некоторые «процессуальные моменты».

«Необходимо продлить им арест для того, чтобы всех ознакомить с материалами дела, для составления обвинительного заключения. Однако следственные мероприятия закончены. Возражения по нарушениям мы приняли во внимании. Следственные действия окончены, идут процессуальные моменты», — сказала следователь.

Кокорин и Мамаев
РИА "Новости"
Футболист ФК "Зенит" Александр Кокорин и футболист ФК "Краснодар" Павла Мамаева на экранах мониторов во время видеоконференции в Московском городском суде, 19 октября 2018 года
12:15

Напомним, 8 октября Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, младший брат Кокорина Кирилл и общий друг компании Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках — с чиновниками Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным, а также с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком. За эти драки им были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». Последняя предполагает до семи лет тюрьмы. На время разбирательств футболисты были заключены в следственный изолятор №2 «Бутырка», где и пребывают до сих пор.

Кокорин Мамаев
РИА Новости
Александр Кокорин и Павел Мамаев
12:05

Ожидается, что игра начнется в 14.00 по московскому времени. «Газета.Ru» следит за главными событиями вокруг ажиотажного матча в режиме онлайн.

12:00

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В следственном изоляторе «Бутырка» проходит спортивное мероприятие с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.