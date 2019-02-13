Матч века в СИЗО: Мамаев возвращается в футбол. LIVE

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Тем не менее игра будет очень похожа на настоящий футбольный матч. Мамаев сыграет в футболке со своей фамилией на спине, а после матча ему, возможно, даже разрешат выйти в «микст-зону» к прессе.
Защита Мамаева надеется, что после мероприятия футболисту наконец удастся пообщаться с представителями прессы.
«Насколько мы поняли, поступило большое количество заявок от СМИ — более ста. Журналисты будут допущены, чтобы зафиксировать это событие. Если следствие разрешит Мамаеву общаться с прессой, а мы надеемся, что разрешение будет, Павел сможет ответить на вопросы СМИ, но не по обстоятельству дела, а по проведению матча и о футболе», — сообщил адвокат игрока.
В итоге встречу было решено провести без участия Кокорина. Мамаев же изначально отнесся к этой положительно. Тем более что его клуб «Краснодар» сразу после попадания игрока в СИЗО объявил, что расторгает с ним контракт, так что теперь футболист может не опасаться неодобрения тренера за игру в условиях изолятора.
Кстати, официально игру в СИЗО нельзя называть футбольным матчем.
«Это будет просто прогулка лиц, находящихся под стражей, с элементами физической активности и спорта. Некое мероприятие, которое матчем и назвать нельзя», — сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов Sport24.
Разговоры о матче ходили достаточно давно — еще с осени. Предполагалось, что футбольная встреча в СИЗО состоится под Новый год, однако тогда не были решены все вопросы по организации такого необычного мероприятия. К тому же предполагалось, что принять участие в матче может и Кокорин, однако его адвокат Татьяна Стукалова называла возможную игру «издевательской» и утверждала, что по контракту с «Зенитом» нападающий не имеет права выходить на поле при «несертифицированных условиях».
Изначально игроки были задержаны до 8 декабря, однако суд дважды продлевал им арест. Новый срок задержания Кокорина и Мамаева — до 8 апреля. Изначально причиной для продления пребывания футболистов в СИЗО являлось то, что следователи еще не закончили работу над изучением всех обстоятельств дела. Однако во второй раз срок увеличили из-за того, что всем сторонам необходимо ознакомиться с материалами дела и закончить некоторые «процессуальные моменты».
«Необходимо продлить им арест для того, чтобы всех ознакомить с материалами дела, для составления обвинительного заключения. Однако следственные мероприятия закончены. Возражения по нарушениям мы приняли во внимании. Следственные действия окончены, идут процессуальные моменты», — сказала следователь.
Напомним, 8 октября Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, младший брат Кокорина Кирилл и общий друг компании Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках — с чиновниками Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным, а также с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком. За эти драки им были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». Последняя предполагает до семи лет тюрьмы. На время разбирательств футболисты были заключены в следственный изолятор №2 «Бутырка», где и пребывают до сих пор.
Ожидается, что игра начнется в 14.00 по московскому времени. «Газета.Ru» следит за главными событиями вокруг ажиотажного матча в режиме онлайн.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В следственном изоляторе «Бутырка» проходит спортивное мероприятие с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.