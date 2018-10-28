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На глазах у фанатов: босс «Лестера» разбился на вертолете

Место крушения вертолета президента «Лестера» указали на карте‍

Reuters
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Вертолет владельца «Лестер Сити» Вичая Сривадханапрабхи разбился сразу после взлета с домашнего стадиона команды. Как отмечают британские СМИ, бизнесмен находился на борту вместе с пилотом и еще одним пассажиром — все трое погибли. Сам клуб о смерти главы пока не сообщал.

Принадлежащий владельцу английского футбольного клуба «Лестер Сити» Вичаю Сривадханапрабхе вертолет Augusta Westland AW-169 потерпел крушение примерно через час после окончания матча десятого тура английской Премьер-лиги, в котором чемпионы страны 2015/16 принимали «Вест Хэм Юнайтед» (1:1). Катастрофа произошла сразу после подъема летательного аппарата в воздух.

Как пишут английские СМИ, Сривадханапрабха находился на борту. Вместе с ним в вертолете были еще двое — пассажир и пилот. Все погибли. Личности устанавливаются.

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Однако в клубе с официальными заявлениями относительно судьбы владельца пока не выступали.

«Мы помогаем полиции Лестершира и аварийно-спасательным службам в борьбе с последствиями инцидента возле стадиона. Клуб сделает более подробное заявление, когда появится дополнительная информация», — говорится в сообщении на официальном сайте «Лестера». Более конкретное обращение к болельщикам в клубе планируют сделать 28 октября днем.

Как отмечают очевидцы трагедии, вертолет рухнул на стоянку около арены King Power и загорелся почти сразу после взлета с газона стадиона.

На сайте Тelegraph.co.uk опубликовали карту, где отмечено место происшествия.

Спустя несколько часов после трагедии появилась информация, что у летательного аппарата отказал хвостовой винт. Вертолет владельца «Лестера» потерял управление сразу после взлета. После подъема на высоту примерно в 60 метров машина рухнула на парковку около стадиона.

Шансов на то, что Сривадханапрабха выжил, немного. Бизнесмен с помощью вертолета покидает почти каждый домашний матч «Лестер Сити». Падение случилось чуть больше чем через час после завершения поединка «лис» с «молотобойцами». Финальный свисток прозвучал около 21:20 по Москве, а сигнал в службу спасения поступил в 22:38 мск.

Площадь около парковки немедленно оцепили, стадион эвакуировали. Игроки принимавших участие в матче команд не пострадали — клубные автобусы к тому моменту покинули арену. Однако очевидцы сообщали, что видели недалеко от парковки рыдающего датского голкипера команды Каспера Шмейхеля.

Сейчас футболисты «Лестера» выкладывают в социальных сетях посты с эмодзи «молитва». Присоединились к акции поддержки и бывшие игроки команды, например, алжирский полузащитник Рияд Махрез, который в настоящее время выступает за «Манчестер Сити».

На момент крушения вертолету владельца «Лестер Сити» было всего два года, а его стоимость оценивалась в £2 млн. Машина могла вместить восемь человек — шестерых пассажиров и двух членов экипажа.

60-летний Сривадханапрабха является основателем и генеральным директором крупной сети магазинов беспошлинной торговли King Power Duty Free. Эксперты оценивают состояние бизнесмена из Таиланда в $3,3 млрд. Сривадханапрабха стал владельцем «лис» во время сезона-2010/11, тогда клуб болтался во втором по силе дивизионе страны — Чемпионшипе. Тайский миллиардер потратил на покупку немного — £39 млн. С этого времени его сын Айяватт занимает пост вице-президента клуба. Его, по данным британских СМИ, в салоне вертолета в момент трагедии не было.

«Лестер Сити» победил в чемпионате Англии сезона-2015/16. Этот триумф стал первым за 130-летнюю историю клуба. Тот успех «лис» стал сенсацией мирового масштаба.

Однако уже в следующем сезоне Сривадханапрабха уволил главного тренера Клаудио Раньери, который привел «Лестер» к титулу.

«Спасибо и тем, кто продолжает жаловаться на меня и руководство. Я понимаю и вас. Пожалуйста, уважайте мое решение. Я никогда не подведу «Лестер». Я семь лет упорно работаю, делая клуб лучше и лучше. Не нужно говорить о деньгах. Они все возвращаются в клуб через инвестиции», — объяснял свое решение в инстаграме бизнесмен.

Сривадханапрабха женат. Кроме Айяватта у него есть еще трое детей.

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