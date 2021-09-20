Иракский студент пермского вуза рассказал, как защищал девушку от пуль

Третьекурсник Абдулла Обаид Маитам Обаид рассказал, что стрельба в пермском вузе началась, когда у них были занятия по органической химии. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«В перерыве я стоял у фонтана, недалеко от главного корпуса, увидел молодого человека в черном с оружием, он начал стрелять. Прямо у фонтана. Люди побежали. Рядом была девушка, она легла на землю, когда раздались выстрелы. Я защищал ее», — сказал он.

20 сентября около 10 часов утра молодой человек проник на территорию кампуса Пермского государственного университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. В Минздраве региона позднее сообщили, что в результате стрельбы погибли шесть человек, еще 28 ранены. Семеро пострадавших в происшествии госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. В ведомстве сообщили, что стрелявший оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Его личность была установлена.