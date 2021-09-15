Детский омбудсмен объяснила, почему мальчика привязывали колготками в больнице

Детский омбудсмен в Санкт-Петербурге Анна Митянина выяснила, что трехлетнего мальчика-сироту привязывали к стулу колготками из-за нехватки персонала. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В пресс-службе Митяниной отметили, что, согласно нормативам, в штате больницы — полторы ставки воспитателя на 40 детей, поэтому за ними смотрит медсестра, в чьи обязанности входит не только выполнение назначений врача, но и кормление, проведение гигиенических процедур и другое.

«В сложившихся условиях гарантировать безопасность маленьких пациентов от получения травм не представляется возможным. Это и послужило причиной временной фиксации ребенка к стулу и кроватке», — пояснили аппарате омбудсмена.

Она рассказала, что мальчик является воспитанником одного из детских домов Петербурга, у него есть две сестры, а их родителей лишили прав.

Ранее в сети появилось видео из больницы с маленьким ребёнком, привязанным колготками к стульчику для кормления. Мама одного из пациентов заявила, что с мальчиком обращаются «словно с собакой».

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».