Мощность двух электрочайников. «Роскосмос» планирует запустить АЭС на Луне до 2036 года

«Роскосмос» планирует запустить АЭС на Луне до 2036 года. Станция обеспечит энергией потенциальную лунную базу и позволит запустить добычу полезных ископаемых. Эксперты отмечают малую мощность разрабатываемого реактора и сложности, связанные с его эксплуатацией в условиях отсутствия атмосферы. При этом США планируют запустить свою установку на шесть лет раньше.

Запуск госкорпорацией «Роскосмос» атомной электростанции (АЭС) на Луне должен состояться до 2036 года. Это следует из проекта указа президента России об основах государственной политики в области космической деятельности и использования ее результатов, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.

«Создание лунной атомной электростанции для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности Луны в рамках российской лунной программы и проектов международного сотрудничества»,

— говорится в документе.

После 2036 года «Роскосмос» планирует заняться поиском и освоением лунных ресурсов и принять участие в проектах создания Международной научной лунной станции и объединенного российско-китайского Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса. А до этой даты российская компания намерена продолжать исследование Луны автоматизированными комплексами, а также доставлять на Землю образцы грунта для изучения.

Маломощная, но осуществимая

Глава Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с НСН рассказал, что разрабатываемая лунная ядерная установка будет обладать малой мощностью, что делает реализацию проекта за 10 лет вполне осуществимой:

«Имеется в виду не АЭС, а ядерный реактор мощностью 5 кВт, что сравнимо с мощностью двух электрочайников, а ядерно-электрическая мощность советских луноходов была 700 Вт. Ничего невозможного здесь нет, правда, пока у России с Луной ничего не получается».

Он напомнил о провале миссии «Луна-25», закончившейся крушением станции в августе 2023 года. Моисеев также предположил, что будущий реактор на луну будут доставлять космонавты из Китая (тайконавты), поскольку его разрабатывают в рамках общего проекта двух стран. При этом эксперт не исключил, что через 10 лет этот реактор и вовсе может оказаться бесполезен.

«Может быть, этот реактор уже не понадобится, может быть, потребуется другой, более мощный реактор . Кроме того, китайцы не обещают, что они его обязательно будут использовать. Да и финансирования особого нет, пока это просто общие разговоры», — резюмировал Моисеев.

Летчик-космонавт, Герой России Олег Кононенко рассказал порталу «Энергия+», что вырабатываемая лунной АЭС энергия будет использоваться многих задач, среди которых добыча водяного льда в полярных кратерах, получение кислорода и водорода для ракетного топлива и работа систем связи.

«Не стоит забывать о том, что лунная ночь длится 14 земных суток, а температура в это время падает до минус 173 градусов. Чтобы в это время на Луне можно было жить, работать, проводить эксперименты, нужен стабильный источник энергии. Солнечные панели не годятся: они не смогут работать в таких условиях. В отличие от атомного реактора»,

— добавил собеседник издания.

Космонавт также указал на проблемы, которые предстоит решить инженерам для безопасного использования ядерного реактора на Луне. Среди них — защита от космического излучения и от мелких остатков метеоритов, которые могут повредить установку. Он предположил, что для этого ее придется разместить под слоем лунного грунта. Еще одной сложностью в условиях космоса является охлаждение.

Не только Луна

Планы Роскосмоса на ближайшие десятилетия одной только Луной не ограничиваются. Так, согласно проекту указа, до 2036 года в компании намерены разработать новые ракеты для выведения объектов в космос, в том числе создать отечественные многоразовые ступени. Число спутников для зондирования Земли должно увеличиться в несколько раз. Появится «многоспутниковая низкоорбитальная группировка космических аппаратов широкополосной связи» (вероятно, аналог американской Starlink).

После 2036 года цели стоят еще более грандиозные. Прежде всего, планируется заняться исследованием Венеры при помощи автоматических аппаратов. Кроме того, среди целей обозначено создание и использование космических кораблей, оборудованных ядерными реакторами . Российскую орбитальную станцию запустят в космос, после чего на ней начнут проведение научных экспериментов. Также «Роскосмос» намерен выйти на рынок услуг по мониторингу космической обстановки и предотвращению опасных сближений космических объектов и оказывать услуги космической связи в составе гибридных сетей.

Не первый реактор

В январе 2026 года американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердило планы по разработке собственного лунного ядерного реактора. Доставить его на поверхность спутника планируется значительно раньше российского — в начале 2030 года.

Предполагаемая мощность американской АЭС составит 100кВт. Он станет частью программы по созданию на целой серии источников энергии Fission Surface Power («Поверхностная ядерная энергетика») для обеспечения потребностей лунной базы. В случае успеха проект планируется применить и для миссии на Марсе.