27 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

27 июня в России отмечают День молодежи России и провожают выпускников во взрослую жизнь. Профессиональный праздник в этот день у рыбаков и у предпринимателей, ведущих малый и средний бизнес. Церковь чтит память преподобного Мефодия Пешношского, а народные приметы не велят долго залеживаться в кровати. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 27 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 27 июня

* День молодежи в России

День советской молодежи учредили в СССР в 1958 году. В разных городах проходили спортивные парады и съезды комсомольцев, фестивали и музыкальные концерты. После распада Советского Союза, в 1993-м, Борис Ельцин переименовал праздник в День молодежи России и установил дату 27 июня. А с 2023-го его стали отмечать в последнюю субботу июня.

В 2026 году День молодежи России совпадает проведением выпускных в школах. В ночь на 27 июня в Москве пройдет городской выпускной на ВДНХ, где перед ребятами выступят Сергей Лазарев, Лолита и другие артисты. Студенты и молодые люди смогут повеселиться в субботу на масштабном празднике в парке «Ходынское поле»: там пройдут мастер-классы, соревнования по уличным видам спорта, концерт группы «Uma2rman».

В Санкт-Петербурге на 27 июня намечен праздник выпускников «Алые паруса». Подростки соберутся на Дворцовой площади, чтобы послушать Ёлку, Люсю Чеботину и других артистов. Кульминацией вечера станет проход брига «Россия» по Неве под залпы салюта. Для представителей молодого поколения в городе проведут молодежный фестиваль в районе между «СКА Ареной» и центром «Россия — моя история».

* День изобретателя и рационализатора в России

День изобретателя и рационализатора в России отмечают в последнюю субботу июня. Праздник появился еще в конце 1950 годов, отмечать его предложила Академия наук СССР. Но только в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР он получил статус официального. Изначально День изобретателя и рационализатора отмечали по примеру Нобелевской премии — академики отбирали лучшие инициативы и изобретения, награждала отличившихся государственными наградами и почетными званиями. Сейчас все проходит гораздо скромнее, однако специальная комиссия при Академии наук по-прежнему составляет список наиболее выдающихся кандидатов на звание «Заслуженный изобретатель РФ».

* Всемирный день рыболовства

Праздник был учрежден в 1984 году на Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства. Его цель: отметить вклад рыбаков и рыбоводов в обеспечение продовольственной безопасности и экономического развития. В этот день принято поздравлять сотрудников рыбной инспекции, предприятий по добыче и переработке рыбы, экипажи судов, ведущих промысловую добычу, студентов и преподавателей профильных учебных заведений, а также всех, кто не представляет своей жизни без удочки.

* День микро-, малых и средних предприятий

Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году, чтобы напомнить, насколько большой вклад малый и средний бизнес вносит в экономику всего мира. К микро-, малым и средним предприятиям относят организации, в которых работает менее 250 человек. Их виды деятельности могут быть абсолютно разными: торговля, услуги, производство, инновации и так далее. К таким предприятиям в мире относится около 90% всех компаний, в которых занято приблизительно 70% трудоспособного населения. Именно этот бизнес дает 50% мирового ВВП. Если среди ваших друзей и знакомых есть бизнесмены, сегодня хороший повод, чтобы поздравить их и поблагодарить за смелость в ведении своего дела.

Мария Девахина/РИА Новости

* Международный день слепоглухого человека

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 27 июня Международным днем слепоглухоты, так как в этот день в 1880 году родилась американская писательница и активистка Хелен Келлер. В возрасте 19 месяцев она полностью лишилась слуха и зрения в результате заболевания, которое педиатры тогда классифицировали как «воспаление мозга». Вопреки физическим недостаткам, Келлер смогла получить образование, стать писательницей и посвятить жизнь борьбе за права незрячих и глухих людей. За свои заслуги в 1964 году она была награждена Президентской медалью Свободы. Благодаря пьесе Уильяма Гибсона «Сотворившая чудо» ее образ закрепился в массовой культуре.

Веселые праздники • День рождения банкомата. Праздник посвящен установке первого банкомата в 1967 году. Он выдавал деньги в обмен на специальный ваучер, который нужно было получить у банковского служащего. • День записывания случайных мыслей. Идея праздника — фиксировать все, даже самые абсурдные и смешные, идеи. Это поможет вам улучшить память, не потерять мимолетные мысли и вдохновит на новые дела!

Что отмечают 27 июня в других странах

* День национального гимна — Канада. Впервые гимн исполнили в 1880 году на празднике франкоканадцев, он звучал только на французском языке. В 1908-м появилась английская версия, которую печатали в учебниках, исполняли на матчах и мероприятиях. Но официальный статус гимн получил значительно позже: 27 июня 1980 года власти страны закрепили его в Акте о национальном гимне.

* День работников печати — Узбекистан. Профессиональный праздник был учрежден указом президента республики в 1993 году. Сегодня в стране проводят торжественные церемонии награждения, пресс-конференции и встречи с сотрудниками СМИ.

* День национального единства — Таджикистан. Праздник учрежден в 1998 году указом президента республики. Дата была установлена после продолжительной гражданской войны, которая завершилась подписанием 27 июня 1997 года соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане. Противостояние длилось более пяти лет. Оно проходило между сторонниками центральной власти и группировками таджикской оппозиции.

Религиозные праздники 27 июня

* День памяти преподобного Мефодия Пешношского

По преданию, преподобный Мефодий Пешношский был основателем Пешношского монастыря. Еще в юности он пришел к Сергию Радонежскому и несколько лет учился у него. По благословению учителя Мефодий удалился в пустынное место и поставил келью у реки Яхрома. К нему начали приходить ученики, а позже келью посетил и сам Сергий Радонежский — велел построить обитель и храм. Мефодий сам занимался строительством монастыря и пешком носил бревна через речку. Ее стали называть Пешношской.

С 1391 года Мефодий стал игуменом основанного им монастыря. Иногда он удалялся из храма, чтобы помолиться в одиночестве или поговорить с Сергием Радонежским. Преподобный Мефодий скончался в 1392 году и был погребен в своей обители. В 1732 году над его мощами воздвигли церковь во имя преподобных Сергия Радонежского и Мефодия Пешношского.

* День памяти пророка Елисея

Пророк Елисей жил в IX веке до нашей эры в поселении Авелмаум близ реки Иордан. По легенде, к служению его призвал пророк Илия — один из самых почитаемых святых Ветхого Завета, который живым вознесся на небо. Елисей стал свидетелем того, как Илия взошел на огненную колесницу, после чего подобрал плащ учителя, с которым получил его дар и силу. Елисей пророчествовал следующие 65 лет при шести израильских царях: от Ахаза до Иоаса. Пророк обличал их лицемерие и склонность к идолопоклонству. Ему приписывают многочисленные чудеса: по преданию, Елисей очистил непригодную для питья воду из Иерихонского источника, избавил вдову от голодной смерти тем, что масло в ее сосуде чудесным образом умножалось. Умер провидец в глубокой старости, в возрасте 100 лет в Самарии. По преданию, в IV веке император Юлиан Отступник приказал сжечь мощи святого Елисея, однако верующие спасли останки и перевезли часть из них в Александрию.

Народные праздники 27 июня

* Елисей Гречкосей

На Руси на Елисея продолжали сажать позднюю гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. Хотя сеяли гречиху в сухое поле, после посева нужен был дождь — чтобы семена проросли быстрей. Для этого люди заклинали крапиву, просили ее обжечь небеса, чтобы оттуда хлынул ливень. Но дождя ждали только на следующий день: ведь если зарядит на Елисея, это предвещает еще долгих семь недель сырой погоды.

В этот день также принято было освящать новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастий. На Руси с Елисеем Гречкосеем связывали множество суеверий и ограничений. Жители деревень в праздник старались не залеживаться в кровати и начинали работу почти сразу после пробуждения. Согласно поверьям, тот, кто будет лениться, навлечет на себя гнев пророка Елисея.

Именины 27 июня

* Александр;

* Владимир;

* Георгий;

* Елисей;

* Иосиф;

* Мефодий;

* Мстислав;

* Николай;

* Нифонт;

* Павел.

Приметы: что можно и нельзя делать 27 июня

Приметы о погоде

Много комаров — к хорошему урожаю ягод, а мошкары — к грибам.

Рыба резвится в реке или утки затихли — будет гроза.

Чайки сели на воду — к хорошей погоде.

Что можно делать 27 июня

* Засевать позднюю гречиху — но только если ясная погода;

* Употреблять в пищу гречневую кашу — она принесет силы и благополучие;

* Наблюдать за поведением птиц;

* Провести время с родными и близкими.

Что нельзя делать 27 июня

* Работать в огороде под дождем;

* Ссориться — негатив может притянуть болезнь;

* Купаться в водоемах;

* Брать или давать в долг — можно распрощаться с деньгами.

Лунный календарь 27 июня

Фаза Луны: растущая Луна, 12-й день лунного цикла.

Астрологи предполагают, что 27 июня — спокойный день, когда стоит замедлиться и посвятить время мыслям, его можно провести в уединении. Сегодня старайтесь не совершать резких поступков, придержите злость и обиду при себе. Сохраняйте спокойствие и попросите Вселенную о том, чего долго желали.

Рекомендуется воздержаться от начинания новых дел и важных проектов. Будьте осторожны при ведении рабочих переговоров: если скажете что-то не то, рискуете лишиться наработанных связей. Проявите выдержку и силу воли, дипломатичность. Сегодня вам пригодится навык гашения конфликтов. Кроме того, лучше не заниматься распределением больших денег.

27 июня лучше воздержаться от жирных блюд. Придерживайтесь диеты или хотя бы питайтесь умеренно и пейте много воды. Сегодня организм может требовать особенного внимания, поэтому если что-то заболит, не замалчивайте проблему и обратитесь к специалисту.

Стрижка 27 июня привлечет новые финансовые потоки, поэтому смело решайтесь на перемены в имидже.

27 июня появились на свет люди под знаком зодиака Рак, ими управляет Луна. Представители знака зодиака отличаются добротой, но большой внутренней силой.

Какие исторические события произошли 27 июня

* 1754 год — императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца.

* 1865 год — в России основано министерство путей сообщения.

* 1905 год — на борту броненосца «Потемкин» началось революционное восстание.

* 1910 год — Государственная дума приняла Столыпинское аграрное законодательство.

* 1929 год — советское правительстве постановило перевести из тюрем в трудовые лагеря всех заключенных со сроком более трех лет.

* 1931 год — в США запатентован первый вертолет.

* 1941 год — в Воронеже собраны две первые боевые пусковые реактивные установки БМ-13 («Катюша»).

* 1967 год — в Англии начал работать первый в мире банкомат.

* 1968 год — в Ленинграде впервые прошел праздник выпускников «Алые паруса».

Кто родился 27 июня

* В 1682 году родился Карл XII — король Швеции, проигравший Петру I битву под Полтавой.

* В 1827 году родился граф Петр Шувалов — российский военный деятель.

* В 1876 году родился Владимир Воробьев — анатом, который принимал участие в бальзамировании Владимира Ленина.

* В 1880 году родилась Хелен Келлер — слепоглухая американская писательница.

* В 1931 году родился Анатолий Ильин — футболист, нападающий московского «Спартака».

* В 1940 году родился Борис Хмельницкий — советский и российский актер, секс-символ 80-х.

Кто скончался 27 июня • В 1574 году скончался Джорджо Вазари — итальянский живописец и архитектор.

• В 1944 году скончалась Вера Менчик — шахматистка, первая чемпионка мира по шахматам среди женщин.

• В 2001 году скончалась Туве Янссон — финская писательница, автор книг про муми-троллей.

Кто отмечает день рождения

* 71 год исполняется Изабель Аджани — актрисе, легенде французского кино.

* 67 лет исполняется Янушу Каминьскому — кинооператору, снявшему «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана».

* 60 лет исполняется Джей Джей Абрамсу — американскому режиссеру и продюсеру.

* 60 лет исполняется Виктору Дробышу — российскому композитору и музыкальному продюсеру.

* 52 года исполняется Таше Строгой (настоящее имя Наталья Фролова) — телеведущей, известной по программе «Снимите это немедленно!».

* 51 год исполняется Тоби Магуайру — американскому актеру, известному по роли Человека-паука в трилогии Сэма Рэйми.

* 49 лет исполняется Раулю Гонсалесу — испанскому футболисту, легенде футбольного клуба «Реал Мадрид».

* 49 лет исполняется Ирине Тоневой — российской певице.

* 43 года исполняется Алсу — российской певице.

* 42 года исполняется Хлои Кардашьян — телезвезде, предпринимателю, сестре Ким Кардашьян.

* 39 лет исполняется Эду Вествику — актеру, звезде сериала «Сплетница».

* 37 лет исполняется Мэттью Льюису — актеру, известному по роли Невилла Долгопупса в серии фильмов о Гарри Поттере.