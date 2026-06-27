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«Наживаю немало врагов». Виктору Дробышу — 60

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27 июня российскому композитору и музыкальному продюсеру, заслуженному артисту РФ Виктору Дробышу исполнилось 60 лет. Он родился в Колпино под Ленинградом в 1966 году в семье выходцев из Белоруссии.

С 1973-го по 1981-й учился в средней и музыкальной школах, впоследствии окончил музыкальное училище и консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова по классу фортепиано.

В начале карьеры выступал как клавишник в коллективах «Союз» и «Санкт-Петербург-2». В 1996-м переехал в Германию, где работал продюсером танцевальных проектов и участвовал в создании треков для групп Culture Beat, No Angels, BG The Prince Of Rap). Позже жил и работал в Финляндии.

Вернувшись в Россию, Дробыш стал одним из самых востребованных продюсеров. Он занимался такими популярными проектами, как «Фабрика звезд-4», «Фабрика звезд-6» (Первый канал), «Новая фабрика звезд» (Муз-ТВ) и «Ты супер!» (НТВ).

Комозитор написал хиты для множества звезд эстрады. В числе его известных работ песни для Валерии («Часики», «Нежность моя»), Кристины Орбакайте («Да-ди-дам», «All my love», «Любовь, которой больше нет»), Григория Лепса («Я тебе не верю», «Криминал»), Стаса Пьехи («Одна звезда», «Девочка на шаре»), Настасьи Самбурской («Плохие мальчики»), Авраама Руссо («Нежная, грешная», «Знаю»), Ани Лорак («Мужчина мой») и многих других.

Кроме того, Дробыш стал соавтором музыки к песне «Party for Everybody», с которой «Бурановские бабушки» выступили на «Евровидении-2012» и заняли второе место.

«Я всегда считал себя дерзким человеком, поэтому не боюсь высказывать свое мнение. Из-за этого наживаю немало врагов в шоу-бизнесе <…> Я привык к подлости в шоу-бизнесе, поэтому стараюсь окружать себя проверенными людьми», — говорил (https://drobysh.com/novosti-viktor-drobysh/intervyu-viktora-drobysha-dlya-portala-cetre/) он в одном из интервью.

Первой супругой композитора стала поэтесса и продюсер Елена Стюф. В браке, который продлился с 1986-го по 2004-й, родились двое сыновей. С 2008-го Дробыш женат на Татьяне Нусиновой (ныне — Дробыш), которая родила композитору сына и дочь.

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