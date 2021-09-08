Правительство утвердило Национальный план развития конкуренции на 2021-2025 годы

Правительство России утвердило национальный план развития конкуренции в стране на 2021-2025 годы. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Руководителям профильных органов предстоит регулярно направлять в ФАС России информацию о выполнении плана. ФАС, в свою очередь, должна будет обеспечить мониторинг и контроль исполнения плана.

Ранее сообщалось, что в Национальном плане развития конкуренции в России на 2021–2025 годы Правительство России рекомендовало регионам провести к 2026 году инвентаризацию кладбищ и разместить на порталах госуслуг созданные по ее итогам реестры мест захоронений.

Также сообщалось, что пользователи «Госуслуг» получат доступ ко всей электронной медицинской карте. Новый функционал портала госуслуг будет автоматически заполнять онлайн-заявления, пользователям больше не нужно будет делать это вручную. Во время оформления заявлений на получение услуги информационная система портала сама запросит необходимые данные в органах власти и внесет их в нужные поля.