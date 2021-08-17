Пожилая москвичка из-за депрессии заплатила таксисту 190 тысяч рублей

Пожилая женщина по ошибке заплатила за поездку в такси из Москвы в Серпухов 190 тысяч рублей. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

По словам водителя такси, пассажирка в дороге жаловалась, что ей не удается найти общего языка с собственным сыном, который якобы собирается отправить ее в психиатрическую лечебницу. Мужчина посочувствовал пенсионерке.

По окончанию поездки москвичка вручила водителю конверт с деньгами и покинула машину. Открыв конверт, таксист увидел, что в нем вместо полагавшихся за поездку 5 тыс. руб. лежали 190 тыс. руб.

В итоге сотрудник агрегатора такси позвонил пенсионерке и уведомил, что ее деньги находятся в целости и сохранности. Женщина объяснила, что перепутала конверты --отдельно у нее были разложены деньги на жизнь и оплата за проезд. По ее словам, этот инцидент произошел из-за ее ужасной депрессии.

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