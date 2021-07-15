ВОЗ и ЮНИСЕФ обеспокоены возможным «катастрофическим» влиянием пандемии на детей

Пандемия коронавируса подорвала детскую плановую иммунизацию во всем мире, что может привести к вспышкам заболеваний, говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

«В 2020 году 23 млн детей пропустили базовые детские вакцины в рамках планового медицинского обслуживания, что является самым высоким показателем с 2009 года», — говорится в заявлении.

Речь идет о вакцинации от кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша. Ежегодно более 4 млн. детей умирает от болезней, которые полностью предотвратимы вакцинопрофилактикой.

«В то время как страны стремятся заполучить вакцины от COVID-19, мы отстаем в других видах вакцинации, оставляя детей под угрозой таких разрушительных, но предотвратимых заболеваний», — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ.

Такая ситуация может привести к вспышкам заболеваний, которые будут катастрофическими для сообществ, отметил он.

По предварительным данным ВОЗ, до 17 миллионов детей не получили ни одной вакцины в течение года, что «усугубляет и без того огромное неравенство в доступе к вакцинам». Кроме того, вероятно, что еще миллионы детей пропустят вакцины позже, выражают беспокойство в ЮНИСЕФ.

Эксперты заявляют, что с падением уровня вакцинации во всем мире столкнулось «большинство стран».

Ранее генсек ООН заявил, что пандемия «явно далека от завершения».