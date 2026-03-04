Трамп рассказал Мерцу об отношениях Путина и Зеленского

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением, что между руководствами России и Украины якобы сохраняется взаимная вражда. Об этом он сообщил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме, передает РИА Новости.

«Между президентом [Владимиром] Путиным и президентом [Владимиром] Зеленским — огромная ненависть. Огромная ненависть. Я видел много ненависти в своей жизни, но, думаю, это практически на высшем уровне», — подчеркнул американский лидер.

Трамп также выразил мнение, что при его президентстве конфликт бы не начался между Украиной и Россией.

«Если бы выборы (2020 года. — «Газета.Ru») не были сфальсифицированы — мои выборы — эта война никогда бы не произошла», — заявил глава Белого дома.

До этого сообщалось, что канцлер Германии Мерц во время визита в США воспользуется доверительными отношениями с Трампом, чтобы попробовать склонить его на сторону Украины. Как отмечается , перед поездкой и на фоне ударов США по Ирану Мерц тщательно подбирал слова. В частности, он отказался «читать нотации» партнерам на фоне событий на Ближнем Востоке.

Ранее генсек НАТО призвал не забывать о потребностях Украины.