«Аэрофлот» предупредил о возможных задержках рейсов из-за глобального сбоя

Авиакомпания «Аэрофлот» предупреждает пассажиров о возможных задержках и переносах рейсов из-за глобального сбоя в работе поставщика IT-услуг.

«В связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика IT-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов. Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов», — говорится в публикации сайте перевозчика.

В компании не уточнили, у какого из поставщиков IT-услуг произошел сбой. Ранее «Ведомости» сообщали, что «Аэрофлот» использует международную систему Sabre.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила своим агентствам о продлении приостановки авиасообщения с Турцией на июнь текущего года.