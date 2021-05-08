Синоптик назвал возможную причину срыва воздушной части парада Победы

Воздушная часть парада Победы находится под угрозой срыва из-за сложных метеоусловий, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости».

По его словам, утром 9 мая в Москве будет наблюдаться пасмурная погода и дождь, завершение которого возможно только в случае эффективного рассеивания облаков.

«Воздушная часть Парада будет находиться под угрозой срыва именно из-за сложных метеоусловий. Вся надежда только на метеорологическое оружие, то есть на самолеты-лаборатории и проводимую ими модификацию атмосферы», – заявил эксперт.

Он пояснил, что при сборе участников воздушного парада необходимы простые метеоусловия.

«Должен быть визуальный контакт между воздушными судами. Групповой полет в облаках запрещен. При сложной погоде могут запустить только ведущих групп, то есть по одному борту от группы», – рассказал Тишковец.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что плохая погода в Москве может повлиять на проведение воздушной части парада Победы 9 мая.