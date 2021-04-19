В Росавиации дали рекомендации транзитными туристами, следующим через Турцию

В Росавиации порекомендовали транзитным пассажирам, использовавшим пересадку в Турции для дальнейшего полета в третьи страны, планировать возвращение в Турцию для дальнейшего полета на родину самостоятельно. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Авиакомпания, осуществляющая перевозку на участке из Турции в Россию, не несет ответственность за вашу перевозку из другого государства в Турцию. Вам необходимо самостоятельно планировать вашу перевозку из другого государства в Турцию под новый рейс в Россию», — говорится в документе.

Кроме того, самостоятельным туристам, которые сейчас находятся в Танзании, рекомендуется обратиться в авиакомпанию, у которой приобретались авиабилеты, подчеркивают в ведомстве.

Отмечается, что случае потери стыковки, гражданам необходимо обратиться в авиакомпанию или к туроператору, которые осуществляют прямые рейсы из Танзании, так как они смогут продать билет на свободное место. Также существует вариант «возвращения на родину через другие государства», например, через ОАЭ, Турцию, Эфиопию, Катар, Германию.

Ранее авиакомпании за три дня, с 15 по 18 апреля, сумели вывезти 39,4 тыс. россиян из Турции и 1,7 тыс. из Танзании.

До этого стало известно, что Росавиация создала оперштаб, чтобы организовать и руководить процессом вывоза россиян из Турции.

12 апреля российский оперативный штаб по ситуации с новой коронавирусной инфекцией принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.