Жертва «скопинского маньяка» попросит возбудить дело после его интервью Собчак

Одна из жертв «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Мартынова напишет заявление о возбуждении уголовного дела из-за угроз ей и второй пострадавшей Елене Самохиной, высказанных мужчиной в интервью телеведущей Ксении Собчак. Об этом Мартынова сообщила в эфире телеканала «Дождь».

«Сегодня со мной связалась прокуратура, я уже пишу заявление на открытие уголовного дела на Виктора Мохова», – заявила жертва.

По ее словам, заявления «скопинского маньяка» в интервью должны стать основанием для его задержания и ареста. Она также выразила мнение, что такие люди, как Мохов, не должны получать информационную площадку.

В 2000 году в городе Скопин Виктор Мохов похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

После освобождения Мохов дал интервью Ксении Собчак, в котором, в числе прочего, заявил о своих чувствах к Мартыновой и выразил желание «помочь» зачать детей Елене Самохиной.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своему ведомству провести проверку после интервью «скопинского маньяка».