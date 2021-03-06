Пожар на реке Обь локализован
Максимс Краюшкинс
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Пожар под Нижневартовском, случившийся из-за аварии на подводном нефтепроводе, локализован. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя «Сибуртюменьгаза».
«Участок оперативно локализован, в настоящее время ведется утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига)», — сказал он.
Отмечается, что одновременно трубопровод освобождается от углеводородов,
Рисков для населения и окружающей среды нет, добавил представитель.
Как сообщалось, один человек пострадал из-за пожара на реке Обь.
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