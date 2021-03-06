Пожар на реке Обь локализован

Пожар под Нижневартовском, случившийся из-за аварии на подводном нефтепроводе, локализован. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя «Сибуртюменьгаза».

«Участок оперативно локализован, в настоящее время ведется утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига)», — сказал он.

Отмечается, что одновременно трубопровод освобождается от углеводородов,

Рисков для населения и окружающей среды нет, добавил представитель.

Как сообщалось, один человек пострадал из-за пожара на реке Обь.