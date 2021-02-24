Два жителя Сахалина предстанут перед судом за подготовку теракта в техникуме в поселке Шахтерск. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Молодые люди обвиняются в приготовлении к вооруженному нападению; публичным призывам к террористической деятельности; публичном оправдании и пропаганде терроризма; незаконном приобретении, хранении оружия, а также изготовлении бомбы.

Согласно информации следствия, в сентябре 2019 года двое 17-летних подростка опубликовали в сети материалы, призывающие к терроризму, а также незаконно приобрели обрез охотничьего ружья, патроны и взрывчатое вещество.

Молодых людей задержали 23 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что гражданин Киргизии приговорен к 7 годам за подготовку теракта в Москве.