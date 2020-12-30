Еще 5 896 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

За последние сутки от коронавируса в Москве вылечились 5 896 пациентов, сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом в столице.

Таким образом, общее число выздоровевших достигло 621 292 человек.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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