Дело об убийстве амурского тигра Павлика направлено в суд

Прокуратура Амурской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве амурского тигра Павлика, дело направлено в суд, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, двое жителей села Новостепановка в ночь с 8 на 9 сентября охотились на сибирскую косулю, охота на которую полностью запрещена. Один из обвиняемых заметил в темноте светящиеся глаза животного и выстрелил.

На следующее утро мужчины вернулись на место охоты и обнаружили раненого амурского тигра, после чего один из них принял решение убить животное, указано в сообщении. Ведомство отмечает, что на месте происшествия не были обнаружены голова и лапы тигра.

Мужчины обвиняются в незаконной охоте на зверей, охота на которых полностью запрещена, а также в незаконной добыче особо ценных диких животных.

23 сентября возле села Новостепановка были обнаружены останки амурского тигра Павлика.

Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы в 2019 году после того, как их мать была замечена в Приморье, когда нападала на собак в селе Алексей-Никольское. Тигрицу из-за проблем со здоровьем после реабилитации отправили в зоопарк, а двух детенышей выпустили на волю в Амурской области.

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