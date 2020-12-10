Второе землетрясение за сутки произошло на Байкале

В четверг, 10 декабря, на Байкале произошло еще одно землетрясение. Это землетрясение стало вторым за день в Иркутской области. Об этом сообщает сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным ведомства, вечернее землетрясение случилось в 22.20 по иркутскому времени (17:20 мск). Его эпицентр был расположен в Кабанском районе Бурятии. Жители Иркутска ощущали толчки силой 4 балла.

Ранее в четверг утром на Байкале было зафиксировано землетрясение, интенсивность толчков в эпицентре оценивалась в 7,6 балла. В Иркутске ощущались толчки магнитудой 5,5. Власти города ввели режим повышенной готовности.

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