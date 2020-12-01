Попова: темпы распространения COVID-19 в России замедляются

Темп распространения коронавируса в России замедляется, однако в регионах ситуация разная. Об этом сообщила 1 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По ее словам, среднесуточный показатель заболеваемости различается в регионах страны.

«Ситуация в значительной степени определяется и заболеваемостью в столицах - в Москве и Санкт-Петербурге, на которые приходится порядка 40% от ежесуточного регистрируемого количества вновь выявленных пациентов», — уточнила Попова.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 2 322 056 случаев коронавируса. За весь период от инфекции скончались 40 464 человека, при этом вылечились 1 803 467 пациентов.

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