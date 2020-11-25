Мужчина украл в Подмосковье сейф с деньгами и украшениями на 11 млн рублей
Правоохранители задержали мужчину, укравшего в подмосковной Балашихе сейф с деньгами и украшениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Злоумышленник проник в частный дом в микрорайоне Салтыковка путем отжатия окна на первом этаже, откуда похитил металлический сейф с деньгами и ювелирными украшениями. Сумма ущерба составила более 11 млн рублей.
Подозреваемый был установлен и задержан по месту жительства в Москве. В ходе обыска у него обнаружили часть ранее похищенного имущества.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже, подозреваемый арестован.
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