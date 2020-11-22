Составлен антирейтинг по смертности от COVID-19 среди стран Европы

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) составил антирейтинг европейских стран с высоким уровнем смертности от коронавируса за последние две недели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ECDC.

Так, на первом месте оказалась Чехия, где в пересчете на 100 тыс. человек было зарегистрировано 23,4 летальных исхода. При этом ECDC отмечает, что страна покинула первую строчку в антитопе стран по приросту новых случаев коронавируса в Европе.

Следом за ней идет Бельгия с результатом в 22,1 умерших, а на третьем — Болгария, чьи показатели составили 17,2 смертей.

Также в пятерку антирейтинга вошли Польша (14,3) и Словения (14,0).

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 58,5 млн заболевших, свыше 40,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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