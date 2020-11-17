За сутки в Москве скончались 74 пациента с коронавирусом
Бернст Ю.
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За сутки в Москве скончались 74 пациента с СOVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Таким образом, общее число умерших в столице достигло 7 933.
Днем ранее сообщалось о 72 умерших.
По последним данным, в Москве выявили почти 516,6 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечились около 371,9 тыс. пациентов.
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