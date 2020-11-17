За сутки в Москве скончались 74 пациента с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 74 пациента с СOVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 7 933.

Днем ранее сообщалось о 72 умерших.

По последним данным, в Москве выявили почти 516,6 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечились около 371,9 тыс. пациентов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Московские врачи вылечили еще 4244 пациента от коронавируса

— Власти Москвы сообщили об отсутствии дефицита лекарств

— Уровень безработицы в Москве вырос в семь раз в период пандемии