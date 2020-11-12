Синоптики рассказали, когда в Москве пойдет снег
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда в Москве пойдет снег. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, небольшой снег может пройти местами в воскресенье, 15 ноября. Синоптик добавил, что никакого снежного покрова не образуется.
При этом в столичном департаменте транспорта водителям рекомендовали подготовиться к осадкам и сменить до выходных шины на зимний вариант.
«Синоптики обещают небольшой снег в конце недели, а это значит, что у автомобилистов осталась всего пара дней, чтобы безопасно доехать для шиномонтажа и переобуться», — говорится в Telegram-канале дептранса.
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