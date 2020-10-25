Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве бизнесмена Петрова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование убийства бизнесмена и депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова. Об этом сообщает пресс-служба СК.

«Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Ленинградской области по факту убийства по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Петров скончался в результате покушения в Выборгском районе Ленобласти. Вечером 24 октября неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия с противоположного берега реки в 61-летнего депутата, находившегося на территории своего дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве по найму.

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