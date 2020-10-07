В СИЗО Москвы отменили свидания и ограничили посещения из-за коронавируса

Посещение СИЗО в Москве ограничили из-за коронавируса, в том числе отменены свидания для заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Марину Литвинович.

«Сегодня нам сообщили, что вышло постановление Главного санитарного врача УФСИН Москвы о запрете свиданий для заключенных в СИЗО, а также о запрете на их посещение гражданскими лицами. Эти меры приняты в связи с эпидемией коронавирусной инфекции», — рассказала член ОНК.

При этом она отметила, что адвокатам и следователям посещение изоляторов разрешено. Они могут общаться с заключенными по телефону через специальное стекло.

Литвинович уточнила, что такой запрет будет действовать до особого распоряжения УФСИН Москвы.

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