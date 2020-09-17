Ураган «Салли» в США ослабел до тропического шторма

Ураган «Салли», который обрушился на южное побережье США, ослабел до тропического шторма, сообщает ТАСС со ссылкой на Наццентр по наблюдению за ураганами.

В настоящее время скорость ветра внутри урагана составляет 26,8 м/с.

Ранее президент США Дональд Трамп в связи с приходом урагана объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуацией. Без электроэнергии остались почти 505 тыс. потребителей.

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